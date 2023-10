Scalise si fa da parte. Keystone

Steve Scalise si ritira dalla corsa a Speaker della Camera. I repubblicani lo avevano nominato nei giorni scorsi, ma l'italoamericano sembra non essere riuscito a raccogliere i 217 voti necessari per l'approvazione in aula. «Mi ritiro», ha detto.

Il passo indietro di Scalise a sole 24 ore dalla sua nomina lascia la Camera senza uno speaker e i repubblicani nel caos. Dopo aver vinto di misura la nomination, Scalise non è riuscito a trovare i 217 voti necessari per la sua elezione, con i sostenitori del suo sfidante Jim Jordan che hanno rifiutato di appoggiarlo.

I conservatori si confermano così spaccati e, al momento, non si intravede una fine nella battaglia interna al partito. Uno scontro che sta paralizzando il Congresso. I repubblicani si riuniranno nelle prossime ore per individuare un candidato.

SDA