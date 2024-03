"Sarebbe un errore storico lasciar vincere Putin", ha avvertito oggi il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Keystone

«L'Ucraina ha bisogno di più sostegno e ne ha bisogno subito: a Kiev non manca il coraggio ma le munizioni e insieme, come alleati, abbiamo la capacità di dare ciò di cui hanno bisogno.» Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

«Dobbiamo trovare la volontà politica di farlo, ogni giorno di ritardo ha conseguenze sul campo», ha detto presentando il rapporto annuale dell'Alleanza atlantica al quartier generale di Bruxelles. «È un momento critico e sarebbe un errore storico lasciar vincere Putin».

Quanto ai finanziamenti, «la Nato ha chiesto agli alleati europei di aumentare gli investimenti per anni e ora vediamo che le cose vanno nella direzione giusta. Siamo in stretto contatto con l'Ue e diamo il benvenuto agli sforzi dell'Ue di superare la frammentazione del settore della difesa», ha detto Stoltenberg.

«Tutti gli sforzi in questo senso sono buoni per la Nato. Ciò che è importante è che la Nato deve stabilire i target di capacità e gli standard: non si possono avere due sistemi diversi, in conflitto.»

SDA