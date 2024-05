Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, durante la sessione di primavera dell'Assembla parlamentare dell'Alleanza. Keystone

«Lo scopo principale della NATO è prevenire la guerra e garantire la pace. Lo si fa con deterrenza e difesa». Lo ha detto oggi il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg intervenendo alla sessione dell'Assemblea parlamentare della NATO in corso a Sofia.

A suo dire nei confronti dell'aggressione russa in Ucraina «è necessario fare molto di più in termini di deterrenza e la difesa». Il problema è che «negli ultimi mesi non abbiamo dato all'Ucraina quello che avevamo promesso. Il ritardo nel sostegno militare ha conseguenze sul campo di battaglia e quindi c'è un urgente bisogno che gli alleati si accordino su un ruolo maggiore della Nato nel coordinare questo sostegno», ha affermato Stoltenberg.

«Non parteciperemo al conflitto in Ucraina. Non invieremo unità militari della NATO in Ucraina», ha puntualizzato il segretario generale.

A suo giudizio però «è giunto il momento di pensare se non sia bene eliminare le restrizioni che abbiamo imposto all'Ucraina» sull'utilizzo delle armi occidentali contro obiettivi in territorio russo. Secondo Stoltenberg, la possibilità che l'Ucraina attacchi obiettivi militari strategici situati sul territorio della Federazione russa sarebbe un suo diritto.

«Questo è il diritto all'autodifesa e fa parte del diritto internazionale», ha spiegato sottolineando che «alcuni alleati hanno eliminato le restrizioni in modo che gli ucraini possano difendersi meglio e penso che sia giunto il momento di eliminare tutte le restrizioni».

Da parte sua il presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, Michal Szczerba ha detto che «le nostre democrazie sono attaccate da Putin e dai suoi alleati». A suo avviso, Mosca «sta cercando di creare divisioni nelle società dei paesi dell'Alleanza, di minare la fiducia e, in ultima analisi, di distruggere la democrazia». «La NATO sosterrà l'Ucraina fino alla vittoria. Hanno bisogno del nostro sostegno adesso, non tra un anno», ha dichiarato Szczerba.

«Dobbiamo abbandonare le linee rosse artificiali e l'Ucraina deve ottenere tutto quello di cui ha bisogno», ha concluso. L'Assemblea parlamentare della NATO ha in agenda due dichiarazioni, una riguarda il fermo sostegno e l'assistenza della NATO all'Ucraina, e l'altra riguarda le raccomandazioni dell'Assemblea indirizzate al vertice di Washington previsto per il luglio prossimo.

