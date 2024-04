Stati Uniti: il presidente Joe Biden annuncia un giro di vite sulle vendite di armi fra privati. (immagine d'illustrazione) Keystone

Giro di vite dell'amministrazione Biden sulle armi: d'ora in poi saranno obbligatori i controlli sugli acquirenti anche per le vendite online e alle fiere di settore.

SDA

«Questa norma è un passo storico nella lotta contro la violenza delle armi da fuoco armata e salverà vite umane», ha annunciato il ministro della giustizia Merrick Garland.

La Casa Bianca stima che il 22% delle armi possedute dagli americani siano state acquistate senza i cosiddetti 'background check' e che circa 23.000 persone in più dovranno ottenere la licenza come rivenditori dopo l'entrata in vigore della norma nel giro di 30 giorni.

Transazioni private

L'eliminazione della scappatoia insita nella legge, che esentava finora le transazioni private dalle restrizioni applicabili ai rivenditori autorizzati, è da tempo un obiettivo dell'amministrazione Biden.

«Secondo questa norma, non importa se le armi vengono vendute su Internet, in una fiera di armi o in un negozio fisico: se vendi armi prevalentemente per guadagnare un profitto, devi avere una licenza e devi condurre controlli sui precedenti personali» degli acquirenti, ha detto Garland ai giornalisti in una conferenza stampa per annunciare la misura.

«Esiste un vasto e crescente mercato nero di armi vendute da persone operanti nel settore e che lo fanno senza licenza, e quindi non stanno eseguendo controlli sui precedenti personali come richiesto dalla legge», ha detto il direttore del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Atf) Steven Dettelbach.

SDA