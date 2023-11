Il leader musulmani riuniti a Riad Keystone

I leader arabi e musulmani che si sono riuniti oggi a Riad hanno respinto l'argomentazione di Israele di un diritto «all'autodifesa» a Gaza ed hanno chiesto l'immediata sospensione delle operazioni militari.

I partecipanti al summit, si legge nella dichiarazione finale, «rifiutano di descrivere questa guerra come autodifesa o di giustificarla con qualsiasi pretesto».

Rifiutano inoltre qualsiasi proposta che manterrebbe Gaza separata dalla Cisgiordania. La dichiarazione finale del vertice ha sottolineato l'importanza «dell'unità di Gaza e della Cisgiordania come territorio dello Stato palestinese», con Gerusalemme Est come capitale.

Inoltre, è stato chiesto al Consiglio di sicurezza dell'Onu di adottare «una risoluzione decisiva e vincolante» per porre fine all'"aggressione» israeliana nella Striscia. Non farlo, si aggiunge, «incoraggia Israele a continuare la sua brutale aggressione che uccide persone innocenti e riduce Gaza in rovina».

SDA