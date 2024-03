Il premier britannico Rishi Sunak durante il discorso alla nazione a Downing Street. Keystone

Rishi Sunak ha rivolto un insolito discorso alla nazione da Downing Street per denunciare la minaccia dell'antisemitismo e dell'islamofobia sullo sfondo del conflitto israelo-palestinese a Gaza.

Ricordando di essere il primo premier «non bianco» della storia del Regno Unito, Sunak ha additato «il veleno degli estremisti» che hanno infiltrato le proteste filo-palestinesi e promesso una stretta contro la diffusione dell'estremismo fra i giovani.

Nello stesso tempo ha accusato il neoeletto deputato di estrema sinistra George Galloway di essere un negazionista dell'attacco di Hamas del 7 ottobre.

Mentre Sunak parlava davanti al numero 10 si sentivano in sottofondo le voci di protesta contro la guerra dei manifestanti vicino all'ingresso di Downing Street. Nel suo intervento il primo ministro conservatore ha detto di aver assistito a uno «scioccante aumento dei disordini e della criminalità» da parte degli estremisti nelle ultime settimane e mesi.

«Dalle proteste alle minacce»

«Ciò che era iniziato come proteste nelle nostre strade si è trasformato in intimidazioni, minacce e atti di violenza pianificati», ha aggiunto, riferendosi al clima di tensione per la guerra fra Israele e Hamas.

In questo scenario si sono aggiunte le minacce e le intimidazioni contro i parlamentari solo per aver espresso la propria opinione sul conflitto.

«Ora la nostra stessa democrazia è un obiettivo», ha sottolineato Sunak. La «conferma più che allarmante» di questa situazione è arrivata, sempre secondo il primo ministro, dalla vittoria elettorale di Galloway nell'elezione suppletiva di Rochdale, i cui risultati sono stati resi noti oggi.

«Giro di vite contro gruppi estremisti»

Per difendere i valori comuni contro la minaccia rappresentata dagli «estremisti islamici e dai gruppi di estrema destra» il premier ha promesso un giro di vite che il suo governo intende presentare nelle prossime settimane. Lo scopo del provvedimento è quello di affrontare «il problema alla radice» ed evitare che i gruppi estremisti siano in qualsiasi modo legittimati.

Sunak ha detto infine di rispettare il duro lavoro che la polizia deve fare per controllare le proteste ma è necessario «tracciare una linea» tra le manifestazioni pacifiche e quelle che degenerano, ad esempio quando si invoca la «jihad violenta».

SDA