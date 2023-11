Pur non essendo parte del governo di centro-destra guidato dal Primo Ministro Ulf Kristersson, i Democratici Svedesi costituiscono il secondo gruppo per numero di parlamentari in Svezia. (Foto d'archivio) Keystone

«Molti amici vogliono lasciare l'Ue e altri si chiedono che senso abbia inviare dei rappresentanti a Bruxelles. Credetemi, lì capisco». A dichiararlo è Charlie Weimers, europarlamentare dei Democratici Svedesi, mentre in questi giorni si sta svolgendo il congresso del partito a Västerås.

I Democratici Svedesi costituiscono il secondo gruppo per numero di parlamentari in Svezia e, pur non essendo parte del governo di centro-destra guidato dal Primo Ministro Ulf Kristersson, il loro supporto esterno rimane essenziale per garantire una maggioranza in parlamento. Sebbene in passato abbiano avuto una linea propensa a lasciare l'Unione Europea, tale posizione non è più attuale, ma tuttavia rimangono uno dei partiti più euroscettici a Stoccolma.

A giugno ci saranno le elezioni per l'Europarlamento e i Democratici Svedesi si candidano con l'obbiettivo di mantenere una linea nazionalista e ridurre il trasferimento di poteri da Stoccolma a Bruxelles: «I critici dell'Unione Europea devono scendere in campo se si vogliono cambiare le cose», ha aggiunto Weimers, citato dall'agenzia di stampa Tt.

Altri membri del partito invece, tra cui Johan Karlsson, non vogliono più aspettare e auspicano per una Swexit: «Prima che diventi troppo tardi, tagliamo la testa a questo mostro», ha dichiarato. Anche molti giovani membri del partito sono molto propensi ad uno scenario di uscita dall'Ue:

«Come partito dobbiamo parlare chiaramente che Swexit è un alternativa concreta qualora che non fosse possibile cambiare il corso. Questo dibattito deve essere una parte della campagna elettorale per le elezioni europee l'anno prossimo», ha dichiarato in un comunicato il partito giovanile dei Democratici Svedesi.

SDA