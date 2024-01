Il candidato dei nazionalisti del Kmt, Hou Yu-ih, ha ammesso la sconfitta alle presidenziali di Taiwan, riconoscendo la vittoria di William Lai, del Partito democratico progressista (Dpp).

William Lai celebra la vittoria a Taipei. KEYSTONE/AP Photo/Louise Delmotte

Hou, candidato del Kuomintang, partito tradizionalmente vicino alle posizioni di Pechino, si è congratulato con Lai per la sua vittoria parlando in serata alla sede della campagna elettorale del Kmt a New Taipei, la più popolosa città di Taiwan di cui è sindaco in congedo elettorale. Commosso, Hou si è «scusato per aver deluso gli elettori», promettendo di continuare il suo impegno politico.

Il Kmt è il partner negoziale preferito della Cina e Hou, durante la campagna elettorale, aveva promesso di riavviare i colloqui con il governo del presidente Xi Jinping in caso di elezione al fine di allentare le tensioni.

Anche il terzo candidato, Ko Wen-je, fondatore e leader del Tpp, ha concesso subito dopo la mossa di Hou la vittoria e si è congratulato con Lai in un altro breve ed emotivo discorso ai suoi sostenitori.

Taiwan sembra così destinata ad eleggere William Lai alla massima leadership dell'isola per il prossimo quadriennio, schierando alla presidenza un uomo che Pechino ha etichettato come «istigatore di guerra» e un «piantagrane» per le sue posizioni indipendentiste.

SDA