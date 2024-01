Esercizi da parte di soldati di Taiwan in un contesto di tensioni con la Cina Keystone

Le forze armate di Taiwan hanno simulato uno scenario in cui la Cina trasforma all'improvviso una delle sue varie esercitazioni intorno all'isola in un vero e proprio attacco.

Proprio oggi Pechino ha organizzato un'altra «pattuglia di prontezza al combattimento», avendo sempre nel mirino Taipei.

Il ministero della Difesa ha riferito oggi di aver rilevato 22 aerei cinesi impegnati in una «pattuglia di prontezza al combattimento» con unità navali dell'Esercito popolare di liberazione. Tuttavia, nella contea orientale di Taitung l'esercito di Taiwan ha condotto le operazione di risposta a un tentativo di invasione davanti ai media locali e internazionali, mobilitando truppe, carri armati e veicoli corazzati tra esplosioni e altri scenari di combattimento.

Il ministero della Difesa spiegato che l'esercitazione «simulava l'esercito nemico che trasformava in guerra le sue manovre durante le pattuglie congiunte di prontezza al combattimento» con «persone nascoste» che guidavano attacchi aerei e assalti di commando su infrastrutture sensibili e altri obiettivi. «L'esercitazione di contro-infiltrazione su obiettivi critici ha dimostrato i risultati dell'addestramento delle nostre truppe in tempo di pace», ha commentato l'ufficiale Ko Ting-yi, secondo i media locali.

Taiwan, che la Cina rivendica come suo territorio da riunificare anche con la forza se necessario, è nell'ultimo anno e mezzo in stato costante controllo e assedio a seguito di due grandi manovre di guerra (comprensive di tiro di missili balistici sull'isola e di blocco aero-navale) intorno all'isola dell'Esercito popolare di liberazione e di continue e sempre più sofisticate incursioni. Che stanno interessando anche la costa orientale di Taiwan, con navi da guerra e portaerei per dimostrare la capacità di operare molto più lontano dalle coste cinesi.

SDA