È il secondo tifone in poco tempo su Taiwan. Keystone

Un'isola adiacente a Taiwan ha registrato venti record causati dal tifone Koinu, ha detto oggi il servizio meteorologico centrale del territorio.

«Raffiche di vento fino 95,2 metri al secondo (342,72 chilometri all'ora) sono state misurate ieri sera sull'Isola delle Orchidee, un nuovo record per Taiwan», hanno riferito i meteorologi.

Ieri le autorità taiwanesi hanno cancellato più di 100 voli nazionali e internazionali e hanno chiuso le scuole in alcune parti del sud dell'isola, prima del previsto arrivo del tifone Koinu, il secondo a colpire il territorio in un mese. Più di 200 persone sono state evacuate anche per paura di frane.

