Arriva la tempesta Babet in Scozia. (Foto simbolica) Keystone

Allerta di colore rosso in alcune regioni della Scozia, da oggi fino a domani a mezzogiorno, per l'arrivo della tempesta denominata Babet, annunciata in queste ore da piogge forti – destinate a diventare qua e là torrenziali – e da bufere di vento.

Lo riportano i media britannici, precisando che i responsabili dei servizi meteo hanno elevato il livello di allarme al massimo nelle contee di Angus e Aberdeenshire, dove vengono evocati pericoli concreti per la vita delle persone a causa delle raffiche e di potenziali inondazioni locali. Mentre lo hanno lasciato al gradino subito sotto di «allerta arancione» in diverse altre regioni scozzesi: in particolare nel nord-est e nelle Highlands.

Il traffico con tutti i mezzi di trasporto è a rischio e la vicepremier del governo locale di Edimburgo, Shona Robison, ha diramato via tv un avviso a evitare se possibile qualunque viaggio o spostamento nelle aree più colpite; raccomandando alla popolazione dell'Aberdinshire e dell'Angus di «restare in casa» fino a domani pomeriggio.

SDA