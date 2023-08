Tensioni sono nate tra Polonia e Ucraina perché Varsavia si oppone alle importazioni di grano ucraino (foto simbolica) Keystone

La Polonia ha convocato l'ambasciatore ucraino in reazione a un'iniziativa analoga di Kiev causata dalle dichiarazioni di un funzionario polacco sulle importazioni di grano ucraino, che ha provocato una disputa tra i due Paesi alleati.

In un'intervista rilasciata ieri alla televisione di stato TVP, un consigliere presidenziale polacco, Marcin Przydacz, ha affermato che Varsavia sta dando la priorità alla «difesa degli interessi degli agricoltori polacchi» chiedendo l'estensione delle restrizioni alle importazioni di grano ucraino.

«L'Ucraina ha ricevuto molto sostegno dalla Polonia, sarebbe bello se iniziassero a essere grati per il ruolo che la Polonia ha svolto per l'Ucraina negli ultimi mesi e anni», ha aggiunto Przydacz.

Kiev oggi ha reagito convocando l'ambasciatore polacco al suo ministero degli Esteri. «Le dichiarazioni sulla presunta ingratitudine degli ucraini per gli aiuti ricevuti dalla Repubblica di Polonia non riflettono la realtà e sono quindi inaccettabili», si legge in un comunicato.

La Polonia ha quindi risposto convocando l'ambasciatore ucraino Vasyl Zvarych al ministero degli Esteri a Varsavia.

Cosa chiede la Polonia?

La Polonia è stata uno dei più fedeli alleati di Kiev dall'inizio dell'invasione russa, sostenendo un aumento degli aiuti militari al Paese devastato dalla guerra.

Allo stesso tempo sono nate tensioni tra i due Paesi perché Varsavia si oppone alle importazioni di grano ucraino, che hanno scatenato le proteste degli agricoltori polacchi.

Il governo ha recentemente sollecitato l'Unione Europea a prorogare la moratoria sulle importazioni di grano ucraino, che scade il 15 settembre, minacciando altrimenti di mantenerla unilateralmente.

SDA