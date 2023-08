Bolsonaro con la moglie Michelle. Keystone

Membri del governo e della giustizia brasiliani stanno monitorando un possibile rischio di fuga dell'ex presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro è al centro di uno scandalo sulla vendita di gioielli ottenuti in dono e sotto accusa per il suo presunto coinvolgimento in manovre per minare le elezioni del 2022. Lo riporta il sito web di Uol.

Secondo il portale, membri dell'alta dirigenza dell'esecutivo indicano che il recente discorso di Bolsonaro in Goiania, secondo cui «correrebbe rischi» in Brasile, ha acceso segnali di allarme. E anche al Tribunale supremo federale la percezione va nella stessa direzione.

La polizia federale intanto valuta l'ipotesi di congelare i conti di Bolsonaro e della moglie Michelle. Ieri la ministra brasiliana della Pianificazione e del Bilancio, Simone Tebet, aveva insistito su un provvedimento di sequestro del passaporto di Bolsonaro.

SDA