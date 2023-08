Donald Trump ha chiesto un nuovo giudice per il processo a suo carico. Keystone

Donald Trump ha dichiarato di aver dato mandato ai suoi avvocati di chiedere alla giudice Tanya Chutkan di ritirarsi dal processo a suo carico per l'assalto a Capitol Hill nonché di spostare il procedimento da Washington ad un'altra città.

«È impossibile per me avere un processo equo con il giudice che mi è stato 'assegnato' e in quella sede», ha attaccato l'ex presidente in un post sul suo social media Truth. La giudice, nominata dall'allora presidente Barack Obama nel 2014, è stata scelta attraverso un'estrazione ma è anche un'esperta di processi per l'attacco al Congresso e colei che ha comminato le pene più severe.

SDA