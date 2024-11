Musk è il nuovo capo del Dipartimento per l'efficienza governativa

Elon Musk si occuperà dell'efficienza governativa. Keystone

Donald Trump ha annunciato di aver nominato «il grande Elon Musk, in collaborazione con il patriota americano Vivek Ramaswamy» alla guida del nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge).

SDA

«Insieme, questi due meravigliosi americani spianeranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare le normative eccessive, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali, essenziali per il movimento Save America. Diventerà, potenzialmente, il progetto Manhattan dei nostri tempi» (il progetto segreto americano per sviluppare la prima bomba atomica, ndr), scrive Trump su Truth annunciando le nomine.

«I politici repubblicani – prosegue – hanno sognato gli obiettivi del 'Doge' per molto tempo. Per guidare questo tipo di cambiamento drastico, il dipartimento per l'efficienza governativa fornirà consigli e indicazioni dall'esterno del governo e collaborerà con la Casa Bianca e l'Office of Management & Budget per guidare una riforma strutturale su larga scala e creare un approccio imprenditoriale al governo mai visto prima».

«Lavoreranno insieme per liberare la nostra economia»

«Non vedo l'ora – continua – che Elon e Vivek apportino cambiamenti alla burocrazia federale con un occhio all'efficienza e, allo stesso tempo, rendendo la vita migliore per tutti gli americani. È importante che eliminiamo gli enormi sprechi e le frodi che esistono nei nostri 6500 miliardi di dollari di spesa pubblica annuale. Lavoreranno insieme per liberare la nostra economia e rendere il governo degli Stati Uniti responsabile nei confronti del popolo. Il loro lavoro si concluderà entro e non oltre il 4 luglio 2026: un governo più piccolo, con più efficienza e meno burocrazia, sarà il regalo perfetto per l'America nel 250mo anniversario della Dichiarazione di indipendenza. Sono sicuro che ci riusciranno!».

La preannunciata nomina ha già suscitato forti timori per il potenziale gigantesco conflitto di interessi di Musk, che è uno dei maggiori contractor del governo federale e le cui attività imprenditoriali, dall'IA alle auto senza pilota, sono soggette a leggi e regolamenti.

Ecco le altre nomine

Trump ha anche annunciato di aver nominato come capo del Pentagono il 44enne Pete Hegseth, un veterano di guerra pluridecorato e conduttore di Fox News per otto anni. Una nomina a sorpresa.

«Pete – scrive Trump su Truth – ha trascorso tutta la sua vita come un guerriero per le truppe e per il Paese. Pete è tosto, intelligente e un vero credente dell'America First. Con Pete al timone, i nemici dell'America sono avvisati: il nostro esercito tornerà grande e l'America non si arrenderà mai».

Il capo della Cia sarà invece John Ratcliffe, già direttore della National Intelligence.

«Dall'aver smascherato la falsa collusione russa come un'operazione della campagna di (Hillary) Clinton all'aver scoperto l'abuso delle libertà civili da parte dell'Fbi presso la corte Fisa (per le intercettazioni) – motiva Trump in una nota – John Ratcliffe è sempre stato un combattente per la verità e l'onestà con il pubblico americano. Quando 51 funzionari dell'intelligence mentivano sul laptop di Hunter Biden, ce n'era uno, John Ratcliffe, che diceva la verità al popolo americano».

SDA