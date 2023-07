Donald Trump ha parlato ai suoi sostenitori in Iowa. Keystone

«Se fossi presidente metterei fine alla guerra in Ucraina in 24 ore». Lo ha ribadito Donald Trump a Fox News, durante un incontro con i suoi sostenitori in Iowa.

«Conosco Zelensky molto bene, conosco Putin molto bene. Direi loro di trovare un accordo: voglio solo mettere fine all'uccisione di migliaia di persone», ha dichiarato l'ex presidente Usa.

Cambiando argomento, ha affermato che «Joe Biden non è in grado di mettere due parole in fila». L'ex presidente Usa è anche tornato ad attaccare il figlio di Biden, Hunter, accusando il dipartimento di Giustizia di avergli «dato semplicemente una multa per i crimini commessi».

Il tycoon ha anche accusato il presidente americano di «avere tenuto tantissimi documenti classificati quando era vice presidente e senatore». «Ma nessuno ne parla, parlano solo di Trump», ha tuonato.

«Ogni volta che i sondaggi mi danno in vantaggio su Biden, la giustizia mi attacca. non è mai successo nella storia degli Stati Uniti», ha poi proseguito.

SDA