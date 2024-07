Il senatore J.D. Vance con Donald Trump Keystone

Donald Trump ha annunciato il suo vice: James David Vance, 39 anni, ex venture capitalist, da un anno senatore dell'Ohio, noto per il suo memoir bestseller del 2016 «Hillbilly Elegy», una «Elegia americana» che racconta una famiglia e una cultura in crisi.

SDA

In passato era stato tra i critici del tycoon. Un nome che sa mobilitare la base, che può attrarre i voti della cruciale Rust Belt ma quello con meno esperienza politica.

Nel frattempo, la convenzione repubblicana di Milwaukee ha approvato formalmente la nomination di Donald Trump per la Casa Bianca.

Mentre Joe Biden ha attaccato la decisione del tycoon di avere scelto Vance come vice, definendolo «pro-ricchi». In un post su X ha detto «vogliono tagliare le tasse ai più benestanti».

SDA