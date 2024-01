Poliziotti turchi fuori dal luogo di culto. Keystone

Una persona è morta in un attacco armato nella chiesa italiana di Santa Maria a Sariyer, a Istanbul. Lo riferisce Cnn Turk, versione turca della nota emittente statunitense Cnn, precisando che l'attacco è avvenuto durante la messa della domenica.

Per il vicario apostolico di Istanbul si tratta di intolleranza religiosa.

La vittima è un cittadino turco. Secondo alcune ricostruzioni, mentre era in corso la messa, attorno alle 11.40 (le 9.40 in Svizzera) due persone armate e mascherate hanno fatto irruzione nella chiesa, sparando in aria. L'uomo a quel punto si è alzato urlando contro i due assalitori, che hanno aperto il fuoco uccidendolo.

Il ministro dell'interno turco Ali Yerlikaya, sulla rete sociale X ha precisato che sono in corso «gli sforzi per catturare gli aggressori». «Condanniamo con forza questo vile attacco», ha dichiarato il ministro.

«Le motivazioni concretamente non si conoscono, debbono essere ancora verificate, ma gli elementi che finora sembrano emergere lasciano ipotizzare un attacco di matrice religiosa, una motivazione di intolleranza religiosa». Lo dice a Vatican News, testata in linea ufficiale della Santa Sede, monsignor Massimiliano Palinuro, vicario apostolico di Istanbul.

«Due persone armate sono entrate (nella chiesa) esplodendo molti colpi di pistola in aria». Poi c'è stata la reazione di uno dei fedeli, che aveva anche qualche problema di salute mentale, quindi ha avuto il coraggio di protestare contro questo atteggiamento: probabilmente in risposta a questo atto hanno risposto uccidendo questa persona», afferma il presule.

