Le elezioni amministrative in Turchia vedono i sindaci di opposizione di Istanbul e Ankara, Ekrem Imamoglu e Mansur Yavas, battere i candidati sostenuti dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che già aveva perso nelle due più grandi città turche alle consultazioni di cinque anni fa.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan (immagine d'illustrazione). sda

SDA

Con quasi il 65% delle schede scrutinate, Imamoglu è in testa a Istanbul con il 50,2% dei consensi e lo sfidante sostenuto da Erdogan, Murat Kurum, è fermo al 41%.

Nella capitale, Yavas guida la corsa con il 58,5% dei consensi, lasciando il candidato di Erdogan al 33%, con il 38% dei voti contati.

«Oggi i nostri elettori hanno preso una decisione molto importante, hanno deciso di stabilire una nuova politica in Turchia». Lo ha affermato Ozgur Ozel, il Segretario del maggior partito di opposizione Chp. «Il Chp ha ottenuto un risultato storico e ha deciso come governare il nostro Paese e i nostri comuni», ha aggiunto Ozel, in un discorso trasmesso in tv.

Secondo i primi dati comunicati, l'opposizione era in vantaggio anche a Smirne, su tutta la costa dell'Egeo e del Mediterraneo mentre il partito filocurdo dominava nel sud est e quello di Erdogan controllava gran parte dell'Anatolia centrale.

SDA