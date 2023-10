Erdogan: «Ormai la Turchia non si aspetta più nulla dall'UE»

Recep Tayyip Erdogan ha detto che la Turchia "non si aspetta più nulla dall'Unione europea, che ci ha tenuto per 40 anni alla porta". (Foto d'archivio) Keystone

Se l'Ue non correggerà i suoi errori, soprattutto sulla liberalizzazione dei visti per i turchi, Bruxelles non potrà aspettarsi più nulla dalla Turchia.

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta la presidenza di Ankara, aggiungendo che la Turchia «non si aspetta più nulla dall'Unione europea, che ci ha tenuto per 40 anni alla porta».

Erdogan ha affermato che Ankara «non tollererà più alcuna nuova richiesta o condizione riguardo al processo di adesione» della Turchia in Ue. «Abbiamo mantenuto tutte le promesse fatte all'Ue ma loro non ne hanno mantenuta quasi nessuna», ha detto il presidente turco.

SDA