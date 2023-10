Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sta cercando di trovare una soluzione per la liberazione degli ostaggi Keystone

La Turchia ha definito «inaccettabile» l'ordine di evacuazione di tutti i civili da Gaza nel sud dell'enclave palestinese da parte dell'Esercito israeliano.

«Forzare 2.5 milioni di persone di Gaza, che sono stati oggetto di bombardamenti indiscriminati per giorni e che sono stati privati di elettricità, acqua e cibo, a migrare in una zona estremamente circoscritta è una chiara violazione del diritto internazionale», si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Ankara, come riporta la tv di Stato Trt.

«Ci aspettiamo che Israele immediatamente farcia marcia indietro rispetto a questo grave errore e ponga fine alle sue azioni brutali contro la popolazione civile di Gaza», aggiunge il comunicato.

«Stiamo lavorando al rilascio degli ostaggi» catturati da Hamas nell'attacco contro Israele, ha affermato dal canto suo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante una conferenza trasmessa dalla tv di Stato turca Trt. «Ma alcuni attori gettano benzina sul fuoco, cosa che mette i nostri sforzi in pericolo oltre ad aumentare la crisi», ha aggiunto il presidente turco.

SDA