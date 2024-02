Presa di ostaggi in una fabbrica di Procter & Gamble a Istanbul. (Immagine simbolica) Keystone

Un uomo armato sta tenendo in ostaggio diversi dipendenti in una fabbrica del gruppo statunitense Procter & Gamble (P&G) situata alla periferia di Istanbul, in Turchia.

Lo hanno riferito i media turchi, precisando che l'uomo avrebbe giustificato il suo atto denunciando le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza.

Le immagini diffuse dalla stampa turca mostrano auto della polizia che bloccano l'accesso alla fabbrica dell'azienda americana a ovest di Istanbul.

SDA