La Turchia è molto critica nei confronti di Israele per la guerra nella Striscia di Gaza. Nella foto una manifestazione anti-Israele di fine ottobre scorso a Istanbul. Keystone

La Turchia ha imposto oggi limiti alle esportazioni di numerosi beni verso Israele, compresi prodotti in acciaio, ferro e alluminio. Lo ha annunciato il ministero del Commercio turco.

SDA

«Questa decisione rimarrà in vigore fino a quando Israele non dichiarerà un cessate il fuoco immediato e consentirà l'accesso continuo degli aiuti umanitari a Gaza», ha spiegato il ministero in un comunicato.

