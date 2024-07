Il cancelliere tedesco Olaf Scholz (a sinistra) e il premier polacco Donald Tusk Keystone

«La Germania è pronta insieme ad altri Paesi europei ad assumere la responsabilità per la sicurezza delle frontiere dell'est» in Europa. Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk in conferenza stampa a Varsavia con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

SDA

Lo scudo di protezione dell'est dell'Europa» viene costruito anche «nell'interesse dello Stato tedesco».

«Non c'è alcuna somma che potrebbe compensare quello che è successo nella Seconda guerra mondiale. E non c'è alcuna lite su questo fra di noi», ha detto Tusk.

Il premier polacco ha sottolineato di ritenere fondamentale che «per il futuro ci siano con la Germania buone relazioni e collaborazione invece di guerre diplomatiche».

«La sicurezza della Polonia e quella della Germania non sono separabili», ha detto da parte sua Scholz. «La sicurezza di Polonia è la sicurezza della Germania», ha incalzato. «Siamo insieme saldamente a fianco all'Ucraina, di cui Germania e Polonia sono fra i maggiori sostenitori», ha sottolineato. Scholz è a Varsavia per le consultazioni governative fra i due Paesi.

«Abbiamo un messaggio molto chiaro: la Germania e la Polonia sono buoni vicini, buoni partner e vicini affidabili», ha poi sottolineato il cancelliere tedesco. «Ci auguriamo una forte voce della Polonia in Europa», ha aggiunto.

Scholz, accompagnato da dieci ministri, è nella capitale polacca per le consultazioni governative tedesco-polacche.

SDA