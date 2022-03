Una centrale di 'Nord Stream 2', la pipeline che porta il gas dalla Russia alla Germania. Keystone

La Germania, che si avvale abbondantemente del gas russo, è particolarmente preoccupata di non poter garantire la quantità necessaria al fabbisogno per il prossimo inverno e sta facendo di tutto per trovare delle alternative.

Lo sottolinea il ministro tedesco dell'Economia, il verde Robert Habeck in un'intervista all'emittente radiofonica Deutschlandfunk prima della sua partenza per il Qatar, dcon tappa anche negli Emirati.

Habeck ha aggiunto che Berlino si sta preparando alla possibilità che il gas scarseggi, possibilità «che speriamo di evitare» ha detto.

SDA