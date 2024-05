Uno dei compiti della rete di intelligence russa era quello di cercare tra i militari vicini alla sicurezza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky persone che potessero prenderlo in ostaggio e poi ucciderlo. Keystone

Il servizio di sicurezza ucraino Sbu afferma di aver scoperto una rete di agenti russi che complottavano per assassinare Volodymyr Zelensky e altri funzionari governativi. Lo riporta il «Guardian».

SDA

Due funzionari dell'Amministrazione per la sicurezza dello Stato, riporta l'"Ukrainska Pravda», sono stati denunciati per tradimento e complicità in un attacco terroristico.

Uno dei compiti della rete di intelligence russa era quello di cercare tra i militari vicini alla sicurezza del presidente persone che potessero prendere in ostaggio il capo dello Stato e poi ucciderlo.

Oltre a Zelensky, i russi intendevano eliminare il capo della Sbu Vasily Malyuk, il capo della Gur (intelligence militare ucraina) Kirill Budanov e altri funzionari di alto rango.

Malyuk afferma che una cerchia ristretta di persone era a conoscenza di questa operazione speciale per smascherare gli agenti nemici. Secondo lui l'attacco terroristico avrebbe dovuto essere «un regalo a Putin per il suo insediamento».

In particolare, secondo i servizi segreti, gli agenti intendevano uccidere Budanov prima di Pasqua.

SDA