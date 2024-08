«Non si tratta più di un'operazione per riconquistare le nostre terre (...). Noi possiamo e dobbiamo muoverci più a fondo», ha sostenuto Dmitry Medvedev. Keystone

La Russia deve rendere l'operazione militare «esplicitamente extraterritoriale» e dovrebbe includere la presa di Kiev. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev.

SDA

«Da questo momento in poi – le sue parole su Telegram – l'operazione militare speciale deve diventare esplicitamente extraterritoriale. Non si tratta più di un'operazione per riconquistare le nostre terre e punire i nazisti.»

«Noi possiamo e dobbiamo muoverci più a fondo nell'Ucraina esistente, attraverso Odessa, Kharkiv, Dnepropetrovsk, Nikolayev. Verso Kiev e oltre».

«Ci fermeremo – ha concluso – solo quanto lo riterremo accettabile e vantaggioso.»

Confermata l'avanzata ucraina sul territorio russo di Kursk

Le truppe ucraine sono avanzate ieri fino a 10 chilometri nel territorio della regione russa di Kursk: lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (ISW) sul suo sito.

«È stato confermato che il 7 agosto le truppe ucraine sono avanzate per 10 chilometri nella regione russa di Kursk, nell'ambito del proseguimento delle operazioni offensive meccanizzate sul territorio russo», si legge nel rapporto del centro studi statunitense.

Filmati geolocalizzati pubblicati il 6 e 7 agosto mostrano che veicoli corazzati ucraini si sono posizionati lungo il percorso 38K-030 a circa 10 chilometri dal confine del paese, scrivono gli analisti dell'ISW, secondo i quali i soldati ucraini hanno sfondato almeno due linee di difesa russe e sono entrati in una roccaforte della regione.

«La risposta del Cremlino all'offensiva ucraina nella regione di Kursk è stata finora controversa, poiché i funzionari russi stanno cercando di bilanciare la presentazione di questi sviluppi come una notevole escalation ucraina, evitando però di esagerare le sue potenziali implicazioni e di rischiare il malcontento interno», commenta l'istituto.

SDA