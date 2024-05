Russia e Ucraina si accusano a vicenda di aver utilizzato tossine vietate sul campo di battaglia. (foto simbolica) Keystone

L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) ha dichiarato che le informazioni ricevute sul presunto uso di armi chimiche in Ucraina non sono «sufficientemente fondate».

SDA

L'Opac ha inoltre dichiarato di non aver ancora ricevuto una richiesta ufficiale per indagare su queste affermazioni, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di aver usato l'agente tossico cloropicrina contro le truppe ucraine.

Russia e Ucraina, riporta il «Guardian», si sono accusate a vicenda presso l'Osservatorio mondiale sulle armi chimiche dell'Aia di aver utilizzato tossine vietate sul campo di battaglia, ha detto oggi l'organizzazione.

L'Opac ha aggiunto che «la situazione rimane instabile ed estremamente preoccupante per quanto riguarda il possibile riemergere dell'uso di sostanze chimiche tossiche come armi».

L'Osservatorio ha affermato di aver monitorato la situazione dal febbraio 2022, quando Mosca ha invaso l'Ucraina.

SDA