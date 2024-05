Joe Biden e Donald Trump. (foto d'archivio) Keystone

«Non possiamo lasciare che quest'uomo diventi presidente. È in gioco il futuro dei nostri figli... Dobbiamo vincere questa corsa, non per me, ma per l'America»: lo ha detto Joe Biden, attaccando Donald Trump durante un evento elettorale ad Atlanta, in Georgia.

SDA

«Non c'è nulla di garantito riguardo alla democrazia... In realtà ci sono meno democrazie oggi nel mondo rispetto a 10 anni fa, ha proseguito, accusando il suo rivale di correre «per vendetta» e di rappresentare una minaccia «più grande che nel primo mandato».

Biden ha anche sostenuto di andare meglio di quanto dicano in genere i sondaggi. «In tutti i sondaggi siamo più forti tra i probabili elettori, quindi è un buon segno... Se guardate i voti effettivi alle primarie, rispetto ai sondaggi, stiamo andando molto più forti di Trump», ha detto, sottolineando come Nikki Haley continui ad intercettare molti voti tra i repubblicani e ribadendo che «ci sarà sempre un posto per i suoi elettori nella mia campagna.»

«Stiamo costruendo la campagna sul terreno più forte nella storia del nostro Paese... I repubblicani Maga di Trump sono allo sbando in questo momento», ha affermato.

Trump ai proprietari di armi: «Votate»

La National Rifle Association (Nra), la potente lobby delle armi, ha intanto dato nuovamente il suo endorsement a Donald Trump poco prima che intervenisse alla sua convention annuale a Dallas. Il tycoon ha quindi sollecitato i proprietari di armi a votarlo e ha ammonito che il secondo emendamento «è davvero in gioco» alle elezioni di novembre.

«Dobbiamo convincere i proprietari di armi a votare», ha detto l'ex presidente. «Penso che siate un gruppo ribelle. Ma siamo pure ribelli e votate questa volta», ha proseguito.

Trump ha quindi avvisato che se Joe Biden «otterrà di restare altri quattro anni, verranno a prendervi le armi, è sicuro al 100%. Il corrotto Joe ha alle spalle 40 anni di tentativi di togliere le armi da fuoco dalle mani di cittadini rispettosi della legge», ha continuato.

SDA