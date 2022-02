L'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera Josep Borrell scrive che "crediamo fermamente che le tensioni e i disaccordi debbano essere risolti attraverso il dialogo e la diplomazia". Keystone

«L'Unione europea, insieme ai partner della Nato, è pronta a continuare il dialogo con la Russia sui modi per rafforzare la sicurezza di tutti» e ritiene che «l'Osce sia il forum appropriato per affrontare le preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti interessate».

Lo afferma l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea Josep Borrell in una lettera che, precisano fonti dell'Ue, «non è stata ancora inviata a Mosca».

Il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov ha chiesto recentemente chiarimenti sul concetto di «sicurezza indivisibile» – ovvero del divieto per le nazioni di aumentare la propria sicurezza a discapito di quella degli altri – a tutti i sottoscrittori di vari documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

«Accogliamo con favore gli sforzi della presidenza polacca dell'Osce per avviare rapidamente un sostanziale dialogo rinnovato dell'Osce sulla sicurezza europea e contiamo sulla partecipazione attiva della Russia in questo sforzo», continua la lettera, che per l'appunto risponde in modo «collettivo» alla richiesta di Lavrov.

«Queste discussioni offrirebbero l'opportunità di affrontare il tema dell'indivisibilità della sicurezza, in linea con i principi fondamentali stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki, la Carta di Parigi, la Carta di Istanbul, e altri documenti chiave che costituiscono il fondamento della sicurezza europea», precisa l'Ue.

«Restiamo profondamente preoccupati per la situazione attuale e crediamo fermamente che le tensioni e i disaccordi debbano essere risolti attraverso il dialogo e la diplomazia: chiediamo alla Russia di allentare la tensione e di ritirare il contingente militare in Ucraina e nei dintorni, e in Bielorussia», conclude la lettera.

SDA