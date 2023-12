"Lavoreremo per superare questa pausa negli aiuti statunitensi. Supereremo questo e non solo questo. Supereremo tutto", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (Immagine d'archivio dello scorso agosto) Keystone

«L'Ucraina riuscirà a superare lo stallo negli aiuti da parte degli Usa causato dalle divergenze al Congresso», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista ai media latinoamericani ripresa dall'agenzia di stampa Rbc Ucraina.

«Se sono arrabbiato? No, perché non ho perso questa battaglia. Non siamo il tipo di persone che si arrendono di fronte alle difficoltà. Qualcuno inizia a farsi prendere dal panico e non crede nella vittoria, quindi dobbiamo unirci e muoverci», ha affermato il presidente ucraino. «Lavoreremo per superare questa pausa negli aiuti statunitensi. Supereremo questo e non solo questo. Supereremo tutto», ha detto.

SDA