Palazzo Europa, al di fuori del quale pulsa e pulserà il cuore della manifestazione degli agricoltori. (Immagine d'archivio dello scorso dicembre) Keystone

È iniziata alle prime luci dell'alba la nuova protesta degli agricoltori a Bruxelles. Centinaia di trattori stanno bloccando diverse strade della città, in particolare in prossimità del quartiere europeo, dove si tiene la riunione dei ministri dell'agricoltura dei 27.

I contadini, arrivati da diversi paesi d'Europa per protestare contro la Politica agricola comune (Pac) e il Patto verde europeo (spesso denominato con la locuzione inglese Green Deal, è un insieme di iniziative politiche con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050), hanno bloccato rue de la Loi, in direzione del Palazzo Europa (sede principale del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea), dove si terrà la riunione dei ministri. I trattori sono arrivati a Bruxelles nel corso della notte.

SDA