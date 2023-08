"Credo che entro il 2030 dovremo essere pronti per l'allargamento", ha detto Charles Michel. (Immagine d'archivio) Keystone

L'Unione europea deve essere pronta a integrare nuovi membri «entro il 2030», ha esortato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel oggi in occasione di una conferenza a Bled, in Slovenia.

«Nel preparare la prossima agenda strategica dell'Ue, dobbiamo porci un obiettivo chiaro. Credo che entro il 2030 dovremo essere pronti, da entrambe le parti, per l'allargamento», ha dichiarato al Forum strategico di Bled. Cinque paesi dei Balcani occidentali, l'Ucraina e la Moldavia sono candidati all'integrazione nel blocco.

«Lo dobbiamo fare sia per noi nell'Ue che per i nostri futuri Stati membri», ha aggiunto. «Sì, credo che ora dovremmo chiamare così i paesi che hanno confermato la prospettiva dell'Ue. Futuri Stati membri. È tempo di sbarazzarsi delle ambiguità, è ora di affrontare le sfide con chiarezza e onestà».

«La strada verso l'Ue per i Balcani occidentali è iniziata più di 20 anni fa, una regione nel cuore dell'Europa, circondata dall'Ue. Ma la lentezza di questo cammino ha deluso molti, sia nella regione che nell'Ue. Sono d'accordo con il cancelliere (tedesco Olaf) Scholz quando dice che l'Europa deve mantenere le sue promesse.».

«Mentre parliamo, il popolo ucraino sta eroicamente difendendo il proprio paese. Il Cremlino non sta solo attaccando un vicino libero e sovrano. Il Cremlino sta attaccando tutto ciò in cui crediamo: libertà, democrazia, prosperità e cooperazione. Per questo motivo, nel giugno dello scorso anno, abbiamo conferito lo status di candidato all'Ucraina e alla Moldavia. E lo stesso status attende la Georgia quando avrà completato i passi necessari».

«Ora l'allargamento non è più un sogno. È ora di andare avanti. C'è ancora molto lavoro da fare. Sarà difficile e talvolta doloroso. Per i futuri Stati membri e per l'Ue», aggiunge Michel.

L^unanimità può restare anche con Ue più grande

«Il processo decisionale dell'Ue ha fatto un salto di qualità negli ultimi anni. Tuttavia possiamo fare di più per accelerare il nostro processo decisionale. Più membri significherà più diversità. Dovremo adattare il nostro quadro istituzionale e le nostre procedure, in modo che un'Ue allargata sia in grado di prendere decisioni efficienti e tempestive.».

«Per quanto riguarda la difficile questione dell'unanimità, credo che eliminarla del tutto potrebbe significare buttare via il bambino con l'acqua sporca. Perché l'unità è il fulcro della forza dell'Ue», ha aggiunto Michel.

