L'ex premier olandese Mark Rutte non piace a Budapest. Keystone

Dopo aver bloccato per mesi la ratifica dell'adesione della Svezia alla Nato, l'Ungheria si mette di traverso alla nomina di Mark Rutte, già primo ministro olandese, a segretario generale dell'alleanza atlantica.

Il ministro degli esteri magiaro, Péter Szijjártó, ha annunciato oggi in una conferenza stampa che il suo paese non sosterrà l'ex premier dei Paesi Bassi, che ha già ricevuto il sostegno dei grandi paesi alleati, a partire dagli Stati Uniti.

«Non possiamo di certo sostenere l'elezione di una persona alla carica di segretario generale della Nato che in precedenza aveva voluto mettere in ginocchio l'Ungheria», ha dichiarato il ministro degli esteri.

I Paesi Bassi erano stati uno dei paesi più vocali nel criticare Budapest per il mancato rispetto delle garanzie democratiche. In un vertice del 2021, Rutte aveva detto che l'Ungheria avrebbe dovuto rispettare i diritti fondamentali delle persone o lasciare l'Ue. «Il mio obiettivo è quello di mettere l'Ungheria in ginocchio su questi temi», aveva detto allora.

Intanto il presidente ungherese, Tamás Sulyok, oggi ha ratificato la decisione dell'Assemblea nazionale magiara sull'adesione della Svezia alla Nato del 26 febbraio scorso, rende noto sulla rete sociale X Zoltan Kovacs, portavoce del primo ministro ungherese, Viktor Orban. L'Ungheria era l'ultimo paese a non aver proceduto alla ratifica dell'ingresso di Stoccolma nell'Alleanza atlantica.

SDA