Per l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk servono "indagini rigorose e piena responsabilità".

L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha denunciato gravi accuse di violazione del diritto internazionale nella guerra tra Israele e Hamas, sostenendo la necessità di un'indagine internazionale.

«Accuse estremamente gravi di violazioni multiple e profonde del diritto internazionale umanitario, chiunque le abbia commesse, richiedono indagini rigorose e piena responsabilità», ha dichiarato Türk in una riunione degli Stati membri delle Nazioni Unite a Ginevra, aggiungendo che «è necessaria un'indagine internazionale».

L'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite Meirav Eilon Shaha ha subito replicato che il diritto internazionale non è «un patto suicida»: se uno Stato non può difendersi «o se viene criticato per averlo fatto in conformità con il diritto internazionale, le organizzazioni terroristiche diventeranno inevitabilmente più audaci e continueranno a usare i loro metodi, confidando nel costante sostegno internazionale», ha affermato.

L'ambasciatore della Palestina all'Onu Ibrahim Khraishi ha invece fatto appello ai paesi a «svegliarsi» e a reagire per fermare «il genocidio israeliano» sulla Striscia di Gaza. «Dovreste svegliarvi in questa stanza. Questo è un massacro, un genocidio, e lo vediamo in tv. Non può continuare», ha dichiarato l'ambasciatore palestinese.

Commentando i volantini lanciati dall'esercito israeliano su Khan Younis, nel sud della Striscia, che ordinano ai palestinesi di spostarsi nella parte occidentale della città per la loro sicurezza, Türk ha anche dichiarato che «siamo stati assolutamente chiari sul fatto che al momento non consideriamo sicura alcuna parte di Gaza».

Il funzionario delle Nazioni Unite, secondo quanto riporta Al-Jazeera, ha aggiunto che l'esercito israeliano è obbligato a garantire che coloro che sono stati evacuati ricevano un avvertimento efficace e possano trovare sicurezza, riparo e cibo.

