Una base Unifil nel sud del Libano. Keystone

La Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) ha denunciato che un carro armato israeliano ha sparato contro una sua postazione nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto nel settore in un cui opera il contingente spagnolo dei caschi blu e al momento non si ha notizia di feriti.

SDA

«Questa mattina, i peacekeeper in una posizione vicino a Kafer Kela hanno osservato un carro armato Merkava dell'Idf sparare alla loro torre di guardia. Due telecamere sono state distrutte e la torre è stata danneggiata», riferisce Unifil in una nota.

«Ancora una volta vediamo fuoco diretto e apparentemente deliberato su una posizione Unifil», denuncia la forza Onu dispiegata al confine tra Libano e Israele.

«Ricordiamo all'Idf e a tutti gli attori – conclude la nota – il loro obbligo di garantire la sicurezza e la protezione del personale e delle proprietà delle Nazioni Unite e di rispettare l'inviolabilità dei locali delle Nazioni Unite in ogni momento».

SDA