Niente più cattedra per Begona Gomez, moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez. Keystone

L'università Complutense di Madrid non ha rinnovato gli incarichi per la cattedra di Trasformazione sociale competitiva co-diretta da Begona Gomez, la moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, indagata per presunto traffico di influenze.

SDA

È quanto l'ateneo ha comunicato ai due enti patrocinatori del master, la Fondazione La Caixa e Reale Seguros, riporta l'agenzia Europa Press.

L'accordo per la creazione della cattedra straordinaria, costituita nel 2020, valeva 4 anni e sarebbe scaduta il mese prossimo.

L'indagine condotta dal giudice istruttore, Juan Carlos Peinado – querelato dalla difesa della Gomez – punta a chiarire, fra l'altro, se ci fu un trattamento di favore nella creazione del master e nella decisione di nominare la consorte del premier come co-direttrice.

SDA