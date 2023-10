Situazione drammatica a Gaza. Keystone

«I terribili attacchi di Hamas in Israele il 7 ottobre sono stati scioccanti. Gli incessanti bombardamenti delle forze israeliane sulla Striscia di Gaza sono scioccanti. Il livello di distruzione non ha precedenti.»

Lo ha detto al Consiglio di Sicurezza il commissario generale dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) Philippe Lazzarini, aggiungendo che «la tragedia umana che si svolge sotto i nostri occhi è insopportabile».

«Sono molto preoccupato per la potenziale propagazione di questo conflitto oltre Gaza, a meno che non venga applicato quanto segue – ha aggiunto Lazzarini al Consiglio di Sicurezza – In primo luogo, deve esserci una stretta aderenza al diritto internazionale umanitario, questa non è un'opzione, è un obbligo. In secondo luogo abbiamo bisogno di un flusso sicuro, senza ostacoli, sostanziale e continuo di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e attraverso di essa, per questo serve un cessate il fuoco umanitario immediato. Infine, l'Unrwa ha ancora bisogno di fondi».

SDA