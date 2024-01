Al via i caucus in Iowa: tra i sei candidati, grande favorito risulta l'ex presidente Donal Trump (foto simbolica) Keystone

Con i caucus in Iowa, prima tappa delle primarie repubblicane, parte oggi la corsa alla Casa Bianca.

Sei i candidati: l'ex presidente Donald Trump, grande favorito (con oltre il 50% delle preferenze secondo i sondaggi), il governatore italo-americano della Florida Ron DeSantis e l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley, che si contendono il secondo posto, l'imprenditore bio tech Vivek Ramaswamy, l'ex governatore dell'Arkansas Asa Hutchinson e il pastore-imprenditore Ryan Binkley.

Sull'affluenza in questo piccolo stato rurale del Midwest, il 'granaio d'America', pesa il maltempo, con temperature polari sotto i 20 gradi: difficile superare il record del 2016 di 186 mila elettori (su poco più di tre milioni di abitanti). Gli oltre 1600 'precints', i luoghi in cui si vota (dalle chiese alle palestre, dalle scuole alle biblioteche), apriranno una-due ore prima del voto, previsto alle 19 locali (le 2 di notte in Svizzera). Se tutto filerà liscio, i risultati dovrebbero essere noti entro la mezzanotte locale (le 7 del mattino in Svizzera).

SDA