Continua il testa a testa tra la vicepresidente democratica Kamala Harris e l'ex presidente repubblicano Donald Trump

Secondo l'ultimo sondaggio del New York Times/Siena College, la democratica Kamala Harris è in vantaggio sul repubblicano Donald Trump per il 49% contro il 46%, un leggero vantaggio che rientra nel margine di errore dell'indagine.

Stando al sondaggio, condotto dal 29 settembre al 6 ottobre su 3'385 persone, i probabili elettori sono più propensi ad attribuire alla vicepresidente Harris, piuttosto che a Trump, il merito di rappresentare il cambiamento e di occuparsi di persone come loro.

È la prima volta che Harris è in testa a Trump nel sondaggio Times/Siena da luglio, quando il presidente Joe Biden si è ritirato dalla corsa e i democratici si sono schierati con Kamala Harris come sua sostituta. Questo dato arriva mentre la competizione si avvia verso l'ultimo mese e i sondaggi condotti negli Stati in cui si svolgono le battaglie indicano che la gara è una delle più combattute della storia moderna.

Sebbene il sondaggio Times/Siena mostri alcuni solidi vantaggi per Trump, i risultati suggeriscono che Harris sta guadagnando, anche se di poco, su domande relative al temperamento, alla fiducia e al cambiamento, caratteristiche che possono essere critiche in una corsa presidenziale.

Intanto, Trump ha affermato che Gaza potrebbe essere «meglio di Monaco se ricostruita nel mondo giusto». «Ha la posizione migliore nel Medio Oriente, l'acqua migliore, tutto il meglio. Potrebbe essere meglio di Monaco», ha osservato Trump facendo eco alle parole del genero Jared Kushner che, nei mesi scorsi, aveva detto che «le proprietà sul lungo mare di Gaza potrebbero avere molto valore».

