ABC ha cancellato il dibattito perché né l'ex presidente Donald Trump né l'ex governatrice della South Carolina Nikki Haley intendono parteciparvi. Keystone

ABC ha deciso di cancellare il dibattito tra i candidati al 2024 previsto in New Hampshire domani, giovedì, dopo che Nikki Haley ha posto come condizione alla sua partecipazione la presenza di Donald Trump o Joe Biden.

«Il nostro obiettivo era quello di ospitare un dibattito subito dopo i caucus in Iowa, ma sapevamo che sarebbe dipeso dai candidati e dall'esito del voto», ha detto il portavoce della rete.

Poiché né l'ex presidente né l'ex governatrice della South Carolina hanno deciso di partecipare, ABC ha cancellato l'evento.

Prima delle primarie del New Hampshire martedì 23 gennaio, in programma c'è anche un dibattito sulla CNN domenica.

SDA