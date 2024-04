Da subito è vietata l'importazione di alluminio, rame e nichel di origine russa negli Stati Uniti e viene limitato il loro commercio sui mercati globali. Keystone

Il Dipartimento del Tesoro americano ha vietato l'importazione di alluminio, rame e nichel russi negli Stati Uniti. La decisione rientra nell'ambito delle sanzioni aggiuntive adottate assieme al Regno Unito, volte a ridurre le entrate di Mosca.

«Questa nuova azione proibisce l'importazione di alluminio, rame e nichel di origine russa negli Stati Uniti e limita l'uso di alluminio, rame e nichel di origine russa nei mercati globali dei metalli e nel trading di derivati over-the-counter», indica il Dipartimento del Tesoro statunitense in un comunicato.

I metalli sono la principale esportazione russa dopo l'energia, anche se il loro valore è diminuito dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, afferma il governo britannico in un comunicato separato. Le esportazioni sono scese da 25 miliardi di dollari nel 2022 a 15 miliardi nel 2023 «a causa degli sforzi del G7 e dei suoi alleati per limitare il mercato».

Le misure adottate ieri mirano a ridurre ulteriormente le entrate della Russia derivanti dalle esportazioni di alluminio, rame e nichel. «Con un'azione congiunta, gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno privando la Russia e i suoi produttori di metalli di un'importante fonte di reddito», sostiene il Tesoro statunitense.

Oltre a vietare le importazioni di questi metalli negli Stati Uniti, i due paesi hanno anche adottato misure per limitare il commercio di questi metalli sui mercati mondiali. «Le borse dei metalli, come il London Metal Exchange (LME) e il Chicago Mercantile Exchange (CME), non potranno accettare alluminio, rame e nichel prodotti dalla Russia. Le borse dei metalli svolgono un ruolo centrale nel facilitare il commercio dei metalli industriali a livello mondiale», sottolinea il Tesoro.

Queste misure entrano in vigore oggi. «I nostri nuovi divieti sui metalli chiave, in coordinamento con i nostri partner nel Regno Unito, continueranno a colpire le entrate che la Russia può ottenere per continuare la sua brutale guerra contro l'Ucraina», afferma la segretaria al Tesoro americana Janet Yellen.

«Prendendo questa misura in modo mirato e responsabile, ridurremo le entrate della Russia proteggendo al contempo i nostri partner e alleati da ricadute indesiderate», commenta il cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt, sottolineando che «è più facile neutralizzare la capacità di Putin di condurre la sua guerra illegale in Ucraina quando agiamo a fianco dei nostri alleati».

«La nostra azione decisiva con gli Stati Uniti per bandire congiuntamente i metalli russi dalle due maggiori borse valori – aggiunge – impedirà al Cremlino di pompare altro denaro nella sua macchina da guerra.

