La rettrice della prestigiosa Università di Harvard avrebbe avuto commenti antisemiti. Ora è indagata assieme alla rettrice dell'MIT e dell'Università della Pennsylvania. (immagine d'archivio) Keystone

La presidente della Commissione per l'istruzione e il lavoro della Camera americana, la repubblicana Virginia Foxx, ha annunciato un'indagine sui tre prestigiosi college Harvard, MIT e Pennsylvania dopo le risposte shock sull'antisemitismo date dalle loro rettrici.

«Le testimonianze che abbiamo ascoltato all'inizio di questa settimana dalle presidenti Gay, Magill e Kornbluth sono state assolutamente inaccettabili», ha affermato Foxx in una nota. Gli atenei sono finiti nella bufera dopo che le loro tre rettrici, in un'audizione al Congresso sulle minacce e le aggressioni nei loro atenei di studenti ebrei dall'inizio della guerra a Gaza, hanno dichiarato che l'antisemitismo dipende «dal contesto».

La numero uno dell'Università della Pennsylvania (UPenn) Liz Magill, ha risposto che «invocare il genocidio degli ebrei», non è di per sé «una violenza», mentre la rettrice di Harvard, Claudine Gay, ha affermato: «Quando le parole si trasformano in azione allora prendiamo provvedimenti». E quella del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sally Kornbluth ha dichiarato che «quel tipo di linguaggio viene indagato come vessazione solo se pervasivo e grave».

«Dati queste figuracce istituzionali e personali, la Commissione ha deciso di aprire un'indagine formale su Harvard, UPenn e MIT e sulle loro politiche e procedure disciplinari», ha dichiarato Foxx. Molte anche le richieste bipartisan di dimissioni alle tre rettrice oltre, ovviamente, alla reazione furiosa di Israele.

SDA