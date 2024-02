Secondo l'ordine esecutivo firmato da Joe Biden, i coloni sono stati coinvolti in atti di violenza, nonché in minacce e tentativi di distruggere o impossessarsi di proprietà palestinesi. (Immagine d'archivio del 28 gennaio) Keystone

Il presidente statunitense Joe Biden ha imposto sanzioni finanziarie e il blocco del visto a quattro coloni israeliani in Cisgiordania che hanno attaccato i palestinesi.

Secondo l'ordine esecutivo firmato dall'inquilino della Casa Bianca, i coloni sono stati coinvolti in atti di violenza, nonché in minacce e tentativi di distruggere o impossessarsi di proprietà palestinesi. La misura pone le basi per azioni contro attacchi e «atti di terrorismo» in Cisgiordania.

La violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania ha raggiunto «livelli intollerabili», ha detto Biden annunciando le sanzioni.

SDA