Antony Blinken ha invitato la Cina a contribuire a impedire che il Paese eremita intraprenda azioni "destabilizzanti".

La Cina vanta «un rapporto unico con la Corea del Nord e come risultato di questa relazione ha una reale influenza. Per questo ci aspettiamo che Pechino la usi per svolgere un ruolo costruttivo nell'allontanare il Nord da comportamenti irresponsabili e pericolosi».

È quanto ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken durante la conferenza stampa a Seul con il suo omologo sudcoreano Park Jin, trasmessa in streaming. Blinken ha invitato la Cina a contribuire a impedire che il Paese eremita intraprenda azioni «destabilizzanti» e vietate dalle risoluzioni Onu, come il lancio di missili balistici e i test nucleari.

Blinken ha segnalato in conferenza stampa la pericolosità dei crescenti legami militari tra la Corea del Nord e la Russia, invitando al tempo stesso la Cina, alleato storico di Pyongyang, a frenare lo Stato eremita, sempre più impegnato in «azioni pericolose».

Preoccupa l'asse Corea del Nord - Russia

Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno ripetutamente criticato il Nord per gli aiuti militari a Mosca, a sostegno della guerra all'Ucraina: intelligence e militari sudcoreani hanno stimato la consegna di non meno di un milione di proiettili di artiglieria e anche di missili balistici a medio raggio.

«Stiamo vedendo la Corea del Nord fornire attrezzature militari alla Russia per perseguire la sua aggressione in Ucraina, ma stiamo anche vedendo la Russia fornire tecnologia e supporto della Corea del Nord per i suoi programmi militari», ha aggiunto Blinken, in missione a Seul dopo la ministeriale Esteri G7 di Tokyo per riaffermare il sostegno americano e dissipare i timori sulla «distrazione Usa» verso l'Estremo oriente a causa del conflitto Hamas-Israele.

La crescente cooperazione militare Pyongyang-Mosca ha alimentato i timori dopo il vertice di settembre tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin. Seul ha affermato che il Nord voglia in cambio da Mosca la tecnologia spaziale per mettere in orbita un satellite spia militare.

Continua la strategia di «deterrenza rafforzata»

Blinken a Seul ha incontrato, inoltre, il consigliere per la Sicurezza nazionale sudcoreano Cho Tae-yong e il presidente Yoon Suk-yeol, ringraziandolo per «l'impegno a fornire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza».

Stati Uniti e Corea del Sud hanno da mesi lanciato la strategia della «deterrenza rafforzata» verso il Nord, tra maxi esercitazioni militari su larga scala e risorse strategiche tra bombardieri a lungo raggio, sottomarini e portaerei a propulsione nucleare.

A settembre un B-52 americano con capacità nucleare ha effettuato un inedito atterraggio in Corea del Sud, meno di una settimana dopo la visita di una portaerei statunitense a propulsione nucleare. La prossima settimana è atteso a Seul il capo del Pentagono, Lloyd Austin.

