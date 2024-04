Tra Antony Blinken e Xi Jinping, nelle sale dorate della Grande sala del popolo, il clima è stato molto cordiale. KEYSTONE

Gli Stati Uniti agiranno se la Cina non smetterà di fornire alla Russia materiale, «non in termini di armi ma di componenti per la base industriale della difesa», che è utilizzato per l'aggressione all'Ucraina.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha messo in guardia con toni netti la leadership mandarina al termine della sua visita in Cina di tre giorni, rimarcando in un'intervista all'emittente pubblica britannica BBC prima di lasciare Pechino di aver sottolineato alle controparti cinesi che stanno «contribuendo ad alimentare la più grande minaccia» alla sicurezza europea dai tempi della Guerra fredda.

Un sussulto a conclusione di una giornata segnata da toni molto più ecumenici usati da entrambe le parti, a dispetto delle turbolenti previsioni. Blinken è stato impegnato in una maratona di colloqui a tutto campo di oltre cinque ore con l'omologo Wang Yi, ha incontrato il ministro della pubblica sicurezza Wang Xiaohong («sono stati fatti passi avanti» sul narcotraffico e la Cina sta dando informazioni «per reprimere la piaga del fentanyl», un analgesico all'origine di una crisi negli Stati Uniti) e poi il presidente Xi Jinping.

Con il quale, nelle sale dorate della Grande sala del popolo, il clima è stato molto cordiale, ha appreso l'agenzia di stampa italiana Ansa. Indossando un'inedita cravatta blu con disegni bianchi invece della solita monocolore, Xi ha detto che «i due Paesi dovrebbero essere partner piuttosto che rivali, onorare le parole con le azioni piuttosto che dire una cosa e farne un'altra».

La diplomazia cinese non sembra in collera

La sorpresa è stata che neanche il resoconto finale dell'incontro diffuso in tarda serata dalla diplomazia cinese ha dato spunti di polemica. Anzi, sono spariti temi molto sensibili per Pechino, come la prima linea rossa dei legami sinoamericani: Taiwan.

Xi, amante dei proverbi per esaltare la millenaria saggezza mandarina, ha citato quello «dei passeggeri sulla stessa barca che dovrebbero aiutarsi a vicenda», come Stati Uniti e Cina lo sono sullo stesso pianeta. «Questo è il punto di partenza fondamentale per vedere il mondo e il rapporto Cina-Usa».

La concorrenza «dovrebbe riguardare il progresso comune invece di un gioco a somma zero». E, infine, «come dice un proverbio cinese, 'nessun progresso significa regredire'. Vale anche per i legami Cina-USA. La tendenza alla loro stabilizzazione non è arrivata facilmente».

Blinken riferisce di colloqui «schietti» con Xi e Wang

Nella conferenza stampa all'ambasciata statunitense, Blinken ha riferito di aver avuto colloqui «schietti» con Xi e Wang. Ha detto di aver parlato con Wang «almeno una mezza dozzina di volte» delle tensioni e i conflitti in Medio Oriente.

Pechino «può aiutare a far calmare» le acque, anche premendo sull'Iran, per evitare che il conflitto Israele-Hamas si possa allargare. Il segretario di Stato ha poi ribadito che gli Stati Uniti mantengono «il rispetto della politica dell'Unica Cina» e sostengono la «stabilità nello Stretto» di Taiwan, ma ha anche «chiarito che mentre gli Stati Uniti continueranno ad allentare le tensioni, i nostri impegni di difesa verso le Filippine restano ferrei». Pertanto, l'invito è ad evitare «azioni pericolose nel Mar Cinese meridionale».

Delle relazioni stabili, ma i fattori negativi crescono

Interessante anche la lettura cinese della maratona Blinken-Wang, secondo cui le relazioni si sono «stabilizzate», ma i fattori negativi stanno «crescendo». Consentire che le tensioni si trasformino in conflitto, ha avvertito il ministro degli esteri, sarebbe «perdente» per tutti.

Wang si è lamentato delle azioni degli Stati Uniti contro «il legittimo diritto della Cina» e «i suoi interessi fondamentali costantemente messi in discussione. Questa non è l'eliminazione dei rischi ma la loro creazione».

Tutte obiezioni respinte da Blinken: «Ciò su cui ci concentriamo sono le pratiche messe in atto dalla Cina che sono ingiuste e minano le nostre imprese e i nostri lavoratori», ha detto, riferendosi ai sussidi industriali che secondo i critici gonfiano la sovraccapacità e portano all'esportazione a basso costo sui mercati globali.

«La Cina è responsabile di un terzo della produzione globale ma di appena un decimo della domanda globale. Quindi c'è una chiara discrepanza, è un film già visto...».

Xi ha chiesto a Blinken «di portare i suoi saluti a Biden»

Alla fine il ministero degli esteri cinese ha dato conto del «consenso su cinque punti»: sviluppo dei legami; livello di comunicazione alto, anche militare; avvio del dialogo sull'intelligenza artificiale; più scambi interpersonali; consultazioni «su punti caldi internazionali e regionali».

Nel frattempo Xi ha chiesto a Blinken «di portare i suoi saluti al presidente Joe Biden». Mentre il segretario di Stato, ancora sulla Russia, ha detto ai media che «dovremo vedere quali azioni seguiranno» dopo gli incontri.

L'attenzione è rivolta alla visita in Cina di maggio che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato giovedì di voler fare da Xi, definito un «amico» e un «vero uomo».

