Nikki Haley vince le primarie repubblicane a Washington Keystone

Nikki Haley ha vinto le primarie repubblicane a Washington. Lo riferisce la Cnn. È il primo successo per la rivale di Donald Trump.

La vittoria della Haley nella capitale americana non è una sorpresa e per molti analisti la sfida a Washington era considerata forse l'unica chance per l'ex governatrice di superare Trump.

Il tycoon non è molto amato dai 22.000 elettori repubblicani registrati nella capitale statunitense. Nel 2020 l'ex presidente vinse ma non aveva rivali, mentre nel 2016 arrivò terzo.

Il disprezzo di Trump

Donald Trump denigra la prima vittoria di Nikki Haley in un post sul suo social media Truth e la insulta chiamandola «cervello di gallina».

«Mi sono tenuto volutamente alla larga da Washington, la ‹palude›, con pochissimi delegati e nessun vantaggio. ‹Cervello di gallina› ha speso lì tutto il suo tempo, il suo denaro e i suoi sforzi. I numeri davvero grandi arriveranno nel Super Tuesday», ha attaccato il tycoon.

Niente «endorsement» a Trump

Nikky Haley, poche ore prima di conoscere i risultati, ha fatto un passo indietro rispetto all'«endorsement» a Donald Trump nel caso in cui egli vinca la nomination dei repubblicani.

«Non sono obbligata a sostenerlo», ha dichiarato la candidata in un'intervista all'Nbc precisando «deciderò quando deciderò, ora non ci sto pensando».

L'ex governatrice ha anche attaccato il Grand old party definendolo il «partito di Trump, non più quello di una volta».

SDA