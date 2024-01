L'intesa prevede 886 miliardi di spesa per la difesa e 704 miliardi in altri settori. Keystone

I leader del Congresso Usa hanno raggiunto un accordo su una legge di bilancio a breve termine per mantenere i finanziamenti al governo federale fino alla prima settimana di marzo ed evitare così lo shutdown. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn.

L'accordo è arrivato proprio a ridosso della prima scadenza del 19 gennaio. La seconda deadline era prevista il 2 febbraio. I repubblicani della Camera terranno una teleconferenza domenica sera per discutere la proposta.

Lo scorso weekend il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer e lo speaker della Camera Mike Johnson avevano annunciato di aver trovato un accordo sulla legge di spesa ma i trumpiani di estrema destra della Camera l'avevano bocciata e chiesto dei cambiamenti.

L'intesa prevede 886 miliardi di dollari di spesa per la difesa e 704 miliardi in altri settori, ma resta il nodo degli aiuti a Israele e all'Ucraina sui quali gli estremisti non vogliono cedere a meno di aumento dei fondi alla lotta contro l'immigrazione illegale e per fronteggiare la crisi al confine con il Messico.

SDA