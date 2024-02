In questa immagine satellitare fornita da Planet Labs, si vede il mercantile battente bandiera del Belize Rubymar nel Mar Rosso meridionale, vicino allo stretto di Bay el-Mandeb, mentre perde petrolio dopo un attacco da parte dei ribelli Houthi dello Yemen. KEYSTONE/Planet Labs PBC/AP

Il mercantile Rubymar, battente bandiera del Belize e registrato nel Regno Unito, ha lasciato una scia di petrolio di 28 chilometri. Lo afferma il Centcom aggiornando sull'imbarcazione colpita il 18 febbraio dagli Houthi, che hanno causato notevoli danni.

La Rubymar stava «trasportando fertilizzante quando è stata attaccata», aggiunge il Centcom. «Gli Houthi continuano a ignorare l'impatto regionale dei loro indiscriminati attacchi», mette in evidenza il Centcom.

Intanto, l'esercito degli Stati Uniti afferma di aver distrutto sette missili da crociera antinave che il gruppo ribelle Houthi dello Yemen intendeva lanciare contro obiettivi nel Mar Rosso. «Le forze del Centcom hanno identificato questi missili nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi e hanno stabilito che rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e per le navi della marina americana nella regione», ha spiegato il Comando Centrale degli Stati Uniti in un post su X.

«Queste azioni proteggeranno la libertà di navigazione e renderanno le acque internazionali più sicure per la Marina americana e le navi mercantili», ha aggiunto.

SDA