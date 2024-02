Droni e missili finti esposti di recente in una piazza di Sana'a, nello Yemen (foto simbolica) Keystone

L'esercito americano ha annunciato di aver distrutto dieci droni d'attacco e un posto di comando di terra appartenenti ai ribelli Houthi durante attacchi condotti nello Yemen.

Tali droni «rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e militari statunitensi nella regione», ha affermato in una nota il Comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom).

Poco prima lo stesso Centcom aveva comunicato di aver abbattuto tre droni iraniani e un missile houthi sul Golfo di Aden.

SDA